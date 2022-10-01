Экс-врач Обамы и Трампа призвал Байдена пройти тест на когнитивные способности после его попытки поговорить с покойницей

Байдену предложили пройти тест на когнитивные способности. Фото: REUTERS

Действующий президент США Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности. Об этом заявил конгрессмен Ронни Джексон, который ранее был лечащим врачом президентов Барака Обамы и Дональда Трампа, сообщает Fox News.

«Не нужно быть неврологом, чтобы понять, что у него серьёзное снижение когнитивных способностей. Американский народ знает, что здесь происходит, и считает, что этот главнокомандующий не способен выполнять свою работу», - заявил Джексон после того, как Джо Байден пытался найти в зале Белого дома погибшую месяц назад конгрессвумен.

Ранее во время мероприятия в Белом доме Байден пытался отыскать среди присутствующих конгрессвумен Джеки Валорски, которая погибла в начале августа в автокатастрофе. В автомобиль, в котором находилась она и ее помощники, врезалась другая машина. От полученных травм 58-летняя Валорски скончалась на месте.

Пять признаков деменции, которые можно найти у президента США, здесь на KP.RU.

Также врач Бейкер ранее заявил, что президент США Джо Байден в случае его переизбрания на второй срок может не дожить до конца своих полномочий из-за деменции. Такое мнение высказал врач Бейкер в публикации для издания American Thinker. Специалист определяет как «национальную трагедию» то, что президентом США является страдающий деменцией пожилой человек.