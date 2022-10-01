Пользователи Twitter осудили премьера Британии Трасс за намерение ужесточить антироссийские санкции из-за референдумов

Британцы обрушились на Лиз Трасс с критикой за ее призывы к ужесточению санкций против России и увеличению помощи Украине. Фото: REUTERS

Британцы раскритиковали в сети заявление своего премьер-министра Лиз Трасс о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в ее состав новых субъектов – республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом Трасс написала в Twitter, пост собрал множество гневных комментариев.

Британцы назвали слова Трасс о необходимости дальнейшего санкционного давления на Россию и непризнании новых регионов в составе России «неуместными» и указали премьеру, что она «не озвучила мнение большинства» и «подвергает британцев опасности».

«Почему бы не сделать что-нибудь для британцев и не прекратить отправлять деньги на Украину?», - призвал один из комментаторов.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью CNN заявила, что Запад должен ответить санкциями на якобы существующие «угрозы» со стороны России. Параллельно необходимо продолжать поддерживать Украину, считает политик.

Напомним, еще весной 2022 года, будучи главой британского МИД, Трасс призывала усилить антироссийские санкции несмотря на последствия для Великобритании.