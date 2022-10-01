Трасс признала, что ее налоговая политика приведет к нестабильности в Британии

Лиз Трасс признала, что ее экономическая политика приведет к периоду нестабильности в Великобратании. Фото: REUTERS

Британский премьер Лиз Трасс заявила, что экономическая политика ее кабинета, в частности, изменения в налоговом законодательстве, приведут к экономической нестабильности в стране. Трасс уточнила, что период нестабильности будет недолгим. Об этом она заявила в субботу 1 октября в статье для газеты The Sun.

По мнению Лиз Трасс, высокие налоги и низкие темпы роста сдерживают экономическое развитие страны.

«Мы должны быстрее добиваться результатов, поэтому я буду действовать по-новому. Это потребует от нас принимать трудные решения и приведет к нестабильности в краткосрочной перспективе», - пишет Трасс.

Премьер надеется, что снижение налогов и меры поддержки бизнеса помогут повысить уровень жизни британцев и в результате увеличить финансирование образования, здравоохранения и полиции.

Тем временем британские пользователи Twitter осудили премьера Британии Трасс за намерение ужесточить антироссийские санкции из-за референдумов и призвали своего премьера обратить внимание на нужды граждан Соединенного Королевства.