Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия предложили план совместной доставки газа Фото: REUTERS

Операторы национальных систем по транспортировке природного газа из Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии выступили с предложением по его доставке. Они рассматривают возможность доставки топлива посредством интегрированной сети газопроводов, сообщает агентство Agerpres.

- Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ и Eustream предлагают действовать совместно по расширению сотрудничества между ЕС и Азербайджаном путем транспортировки дополнительных объемов природного газа по их существующим сетям, - цитирует издание совместное сообщение этих четырех компаний.

Предполагается, что данная инициатива может быть реализована в кратчайшие сроки.

Напомним, еще летом этого года, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), темпы заполнения газовых хранилищ Европы упали в два раза после остановки "Северного потока". Так, 11 июля европейские подземные хранилища пополнились только на 348 млн кубометров, в предыдущие дни закачка превышала 500 млн кубометров. При этом отбор из хранилищ наоборот вырос - с 17 до 76 млн кубометров.