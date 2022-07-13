Темпы заполнения европейских газовых хранилищ упали в два раза после остановки «Северного потока» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), по состоянию на 11 июля, темпы заполнения газовых хранилищ Европы упали в два раза после остановки «Северного потока».

11 июля европейские подземные хранилища пополнились только на 348 млн кубометров, в предыдущие дни закачка превышала 500 млн кубометров. При этом отбор из хранилищ наоборот вырос - с 17 до 76 млн кубометров. В связи с этим суточные темпы закачки упали почти в два раза – с 0,5 до 0,25 процентных пункта. Текущий показатель соответствует значениям середины апреля.

Напомним, ранее появилось сообщение, что Канада приняла решение вернуть Германии турбину Siemens для «Северного потока». Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал данное решение канадских властей. Однако позже Министерство внутренних дел Украины и Минэнерго страны в своем обращении призвали канадский парламент отменить такое решение. Как писал сайт kp.ru, в немецком правительстве заявили, что приняли к сведению обращение Киева к Оттаве.

Позже Еврокомиссия приветствовала решение Оттавы вернуть Берлину турбины Siemens для газопровода «Северный поток», поскольку, по ее мнению, такое решение «исключает один из предлогов» для сворачивания поставок российского газа в Европейский союз.