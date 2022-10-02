Байден допустил, что ураган "Иан" может стать одним из самых разрушительных в истории США Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что обрушившийся накануне на штат Флорида ураганом "Иан" может стать одним из самых разрушительных в истории страны.

Он также добавил, что сейчас власти начинают оценивать ущерб, причиненный стихией.

- Мы начинаем оценивать масштабы последствий ... во Флориде, которые, вероятно, могут стать одними из самых страшных в истории Америки. Наши сердца болят за людей, чьи жизни были разрушены из-за этой бури. Мы с вами, - написал глава государства в своем посте в Twitter.

Ранее сайт KP.RU писал, что американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный публике по роли в сериале "Удивительные странствия Геракла", призвал власти США помогать жертвам обрушившегося на страну ураган "Иан", а не Украине. Он также указал, что ряд штатов столкнулись с серьезными проблемами из-за обрушившийся накануне стихии.