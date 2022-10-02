В небе над Херсоном прогремели около семи взрывов, сработала ПВО Фото: REUTERS

В Херсоне в ночь на 2 октября прогремели семь взрывов, предположительно, сработала российская система противовоздушной обороны(ПВО). Об этом со ссылкой на корреспондента сообщают РИА Новости.

- В ночном небе над городом не видно следов работы ПВО, но были слышны звуки взрывов, - уточняет журналист. При этом отмечается, что пока официальных подтверждений применения ПВО не было.

Накануне сообщалось, что в небе над Херсоном прогремело свыше десяти мощных взрывов, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Незадолго до этого замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказывал, что украинские боевики избрали города Новая Каховка и Херсон в качестве своих главных мишеней для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре.

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