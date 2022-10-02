Бывший советник главы Пентагона Макгрегор: США или Британия могли атаковать "Северные потоки" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совершить атаку на российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" могли США или Британия, считает американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

- Нужно смотреть, у каких госорганов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединенных Штатов. Я думаю, это довольно очевидно, - сказал он.

Макгрегор также добавил, что трубы газопровода необычайно прочные из-за своей конструкции. Исходя из этого, следует понимать, что для их повреждения необходимо было использовать сотни килограммов тротила.

Напомним, 26 сентября в прессе появились сообщения об авариях на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Обе "трубы" находились в простое. По первому потоку поставка газа была прекращена, но внутри газ был закачан. По второму перекачка даже не начиналась. Все это произошло в Балтийском море на трансграничной территории недалеко от острова Борнхольм.