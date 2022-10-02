NYT: Путин готов сражаться до конца, несмотря на западные санкции Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте на Красной площади предупредил Запад о готовности сражаться до конца, сообщает газета New York Times.

В публикации издания отмечается, что риторика президента РФ в отношении конфликта с западными странами была более жесткой, чем раньше.

- Путин постарался показать Западу свою решимость: он не поддается давлению санкций и поставок оружия на Украину и намерен продолжать сражаться, - сказано в материале.

По мнению журналиста газеты, российский лидер выразил намерение возглавить мировое движение против американской гегемонии. В частности, издание указало на высказывание Путина о том, что западные страны продолжают колониальную политику, а также разжигают вооруженные конфликты ради собственной выгоды.

Напомним, 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля. После этого российский лидер, выступая на Красной площади, поблагодарил защитников Донбасса.