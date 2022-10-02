Блинкен заявил Кулебе, что США готовы помогать усилиям Киева в вопросе территорий Фото: REUTERS

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в субботу, 1 октября, созвонился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Во время беседы представитель США подтвердил готовность Вашингтона содействовать усилиям Киева по восстановлению контроля над "её территориями", говорится в распространенном заявлении госдепартамента.

- Госсекретарь подтвердил ..., что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины, и намерены и дальше продолжать поддерживать попытки Киева восстановить контроль над территориями, укрепляя ее позиции как в военном, так и дипломатическом отношениях, - следует из заявления.

Днем ранее американский президент Джо Байден в эту пятницу, 30 сентября, подписал закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря 2022 года, включающий 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине.

А до этого, 28 сентября, Штаты сообщали, что направят Украине очередной пакет военной помощи на сумму на 1,1 миллиарда долларов. В новый пакет войдут 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee.