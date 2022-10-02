В США назвали единственный способ избежать поражения Украины

Владимир Путин Фото: REUTERS

Единственный способ предотвратить полное поражение Украины без ядерного конфликта для Запада – это мирное соглашение между Москвой и Киевом, чему и должен способствовать президент Соединенных Штатов Джозеф Байден. Об этом говорится в статье бывшего офицера американской армии Дэвида Пайна для издания The National Interest.

"Президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину", - подчеркнул Пайн.

По его словам, Вашингтону следует отказаться от новой военной помощи Киеву и антироссийских санкций в обмен на прекращение специальной военной операции РФ.

Бывший военный уверен, что это не только поможет остановить конфликт, но и остановит рецессию американской экономике, которая началась на фоне попытки экономического давления на Россию.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 30 сентября 2022 года по случаю принятия в состав страны ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей заявил, что Украина должна прекратить боевые действия и вернуться к мирным переговорам с Россией. Москва всегда к ним готова, подчеркнул российский лидер.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил журналистов, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их затягивание в дальнейшем Киевом усложнит возможность достижения договоренности.