Израиль ожидает новый приток мигрантов с еврейскими корнями в ближайшие месяцы

Премьер-министр Израиля Яир Лапид председательствует на еженедельном заседании кабинета министров в Иерусалиме. Фото: REUTERS

В свете последних событий на Украине и в России на заседании кабмина премьер-министр Израиля Яир Лапид выступил с заявлением о том, что в стране ожидается приток десятков тысяч новых мигрантов с еврейскими корнями. На иммиграционную абсорбцию власти Израиля выделят 90 млн шекелей.

"После недавних событий в России и Украине министр финансов Авигдор Либерман и министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата представят сегодня решение о добавлении 90 миллионов шекелей на иммиграционную абсорбцию", - сказал Лапид.

Он также добавил, что десятки тысяч репатриантов с еврейскими корнями из России и Украины прибудут в Израиль в ближайшие месяцы.

Ранее Лапид уже заявлял, что власти Израиля обратились к своим авиакомпаниям с просьбой нарастить количество рейсов в Россию. Это связано с большим количеством жителей РФ с еврейскими корнями, которые остались в стране после объявления частичной мобилизации.