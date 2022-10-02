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В мире2 октября 2022 10:41

Израиль ожидает новый приток мигрантов с еврейскими корнями в ближайшие месяцы

На абсорбцию для мигрантов Израиль выделил 90 млн шекелей
Владимир РОМАНЕНКО
Премьер-министр Израиля Яир Лапид председательствует на еженедельном заседании кабинета министров в Иерусалиме.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид председательствует на еженедельном заседании кабинета министров в Иерусалиме.

Фото: REUTERS

В свете последних событий на Украине и в России на заседании кабмина премьер-министр Израиля Яир Лапид выступил с заявлением о том, что в стране ожидается приток десятков тысяч новых мигрантов с еврейскими корнями. На иммиграционную абсорбцию власти Израиля выделят 90 млн шекелей.

"После недавних событий в России и Украине министр финансов Авигдор Либерман и министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата представят сегодня решение о добавлении 90 миллионов шекелей на иммиграционную абсорбцию", - сказал Лапид.

Он также добавил, что десятки тысяч репатриантов с еврейскими корнями из России и Украины прибудут в Израиль в ближайшие месяцы.

Ранее Лапид уже заявлял, что власти Израиля обратились к своим авиакомпаниям с просьбой нарастить количество рейсов в Россию. Это связано с большим количеством жителей РФ с еврейскими корнями, которые остались в стране после объявления частичной мобилизации.