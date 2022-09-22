Израиль увеличит количество рейсов в Россию

Намерения Израиля обусловлены объявлением частичной мобилизации в РФ Фото: Shutterstock

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в эфире телеканала КАН заявил, что попросит руководство израильской национальной авиакомпании El Al увеличить количество рейсов в Россию. Обозреватель канала уточнил, что просьба министра связана большим количеством жителей РФ с еврейскими корнями, которые остались в стране после объявления частичной мобилизации.

"Премьер-министр попросил незамедлительно увеличить число рейсов", — сказал политический обозреватель канала Амихай Штайн.

По словам журналиста, Израиль хочет дать больше возможностей российским гражданам с еврейскими корнями вылететь из страны после объявления частичной мобилизации.

Телеканал утверждает, что с конца февраля в Израиль уже прибыло порядка 24 тысяч граждан из России, которые желают репатриироваться. Ожидается, что в ближайшее время увеличится число желающих получить гражданство в Израиле.

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Под призыв попадают те резервисты, которые имеют боевой опыт и служили в ВС РФ. Студенты вузов, которые обучаются, ограниченно годные, выпускники военных кафедр при гражданских университетах и ряд иных категорий под призыв не попадают. На линии соприкосновения нужны в первую очередь люди, имеющие военные специальности, согласно запросам Генштаба. Всех подряд забирать в рамках частичной мобилизации не будут, сначала Генштаб России определит, каких именно военных специалистов не хватает на фронте

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что решение о закрытии границ для лиц, подлежащих частичной мобилизации, будет вынесено позднее. Он, в том числе, напомнил, что уже в существующих законах есть соответствующие предписания.