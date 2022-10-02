Тайвань заявил о появлении вблизи острова 22 военных самолетов и четырех кораблей КНР

CH-47 несет над городом флаг Тайваня в качестве репетиции перед празднованием Национального дня Тайваня в Тайбэе. Фото: REUTERS

Оборонна Тайваня сообщила в своем Twitter, что недалеко от территории острова были замечены 22 самолета и 4 корабля, принадлежащие ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В ответ на действия Китая Тайвань развернул зенитные ракетные комплексы, поднял в воздух авиацию и отправил сигнал предупреждения по радиосвязи.

Среди самолетов выделяют два истребителя J-11 , два J-16, самолеты радиоэлектронной разведки Y-8 и Y-9 и два ударно-разведывательных беспилотника.

Оборонное ведомство также утверждает, что 8 из 22 летательных аппаратов пересекли “линию Тайваньского пролива”.

Попытки пересечения границ военной авиацией Китая повторяются все чаще с момента визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 2 августа 2022 года. В качестве мер предотвращения подобных инцидентов Министерство национальной обороны Тайваня разместило противодронные орудия на прибрежных островах Кинмэнь и Мацу.