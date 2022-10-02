Новые территории России вправе не наказывать призванных в ВСУ жителей

Концерт в честь присоединения к России четырех украинских территорий прошел в Москве Фото: REUTERS

Те жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которых призвали в вооруженные силы Украины (ВСУ), не понесут ответственность на новых территориях РФ за службу, если для них невозможно было без риска для жизни покинуть украинскую армию и они не совершали преступлений. Об этом говорится в опубликованных в воскресенье постановлениях Конституционного суда РФ. КС оставляет возможность жителям субъектов из армии ВСУ избежать наказания и преследования по возвращении.

"Изменение в соответствии с рассматриваемым договором [о вхождении в состав РФ] правового статуса Донецкой Народной Республики предполагает возможность урегулирования вопроса об освобождении от ответственности тех ее жителей, которые, будучи призванными (мобилизованными) на военную службу в Вооруженных силах Украины, не могут оставить после заключения рассматриваемого договора данную службу без риска для своей жизни, если ими при прохождении данной службы не совершались преступления", - говорится в постановлении КС РФ.

Подобное право применяется аналогичным к жителям Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Их договоры были подписаны ранее, и соответствующие законопроекты будут рассмотрены Госдумой 3 октября 2022 года.

Незадолго после завершения голосования по референдумам о вхождении четырех территорий в состав России, 30 сентября 2022 года в Кремле прошла торжественная церемония, во время которой президент России Владимир Путин выступил с длинной речью и подписал с главами этих территорий договоры о включении их в состав РФ.