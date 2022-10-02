Вице-премьер Новак заявил, что Россия готова отремонтировать "Северные потоки"

Москва. Министр энергетики РФ Александр Новак перед началом заседания правительства РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Устранить последствия саботажа на двух газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" можно будет, но для этого потребуется много времени и средств. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". В первую очередь, уточнил вице-премьер, Россия намерена найти виновников случившегося и обозначить заинтересованные стороны.

"Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности", - сказал он.

Среди заинтересованных в саботаже сторон политик обозначил такие страны, как США, Польша и Украина. По его мнению, эти государства сделают все, чтобы инфраструктура не работала.

“Они все сделают для этого, поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться", - добавил Новак.

С инициативой провести собственное расследование выступила также Германия. Об этом в интервью немецкому изданию рассказал министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман. по его словам инцидент с газовыми трубопроводами - это “антиконституционная диверсия”, которая угрожает непосредственно Германии.