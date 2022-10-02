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Политика2 октября 2022 15:13

Вице-премьер Новак заявил, что Россия готова отремонтировать "Северные потоки"

Предварительно власти намерены провести расследование саботажа на газопроводах
Владимир РОМАНЕНКО
Москва. Министр энергетики РФ Александр Новак перед началом заседания правительства РФ

Москва. Министр энергетики РФ Александр Новак перед началом заседания правительства РФ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Устранить последствия саботажа на двух газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" можно будет, но для этого потребуется много времени и средств. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". В первую очередь, уточнил вице-премьер, Россия намерена найти виновников случившегося и обозначить заинтересованные стороны.

"Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности", - сказал он.

Среди заинтересованных в саботаже сторон политик обозначил такие страны, как США, Польша и Украина. По его мнению, эти государства сделают все, чтобы инфраструктура не работала.

“Они все сделают для этого, поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться", - добавил Новак.

С инициативой провести собственное расследование выступила также Германия. Об этом в интервью немецкому изданию рассказал министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман. по его словам инцидент с газовыми трубопроводами - это “антиконституционная диверсия”, которая угрожает непосредственно Германии.