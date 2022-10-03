La Repubblica: НАТО опасается возможного пуска ядерной суперторпеды "Посейдон" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разведка НАТО отправила ключевым странам-участницам альянса отчет о передвижениях российской подлодки "Белгород" и возможном испытании суперторпеды "Посейдон", пишет итальянское издание La Repubblica.

В публикации речь идет о том, что "Посейдон", оснащенный ядерной боеголовкой, может привести к "радиоактивному цунами". Кроме того, эффект от ее пуска суперторпеды специалисты сопоставляют с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

При этом американские спутники с инфракрасными датчиками для отслеживания российских ракет в случае с "Посейдоном" станут неэффективными. Это связано с тем, что суперторпеда излучает минимум тепла и бесшумно двигается.

Напомним, "Посейдон" - это полностью роботизированный и быстроходный глубоководный аппарат с ядерной энергетической установкой. Имеет фактически неограниченную дальность хода. Идет под водой на глубине больше 1000 метров со скоростью - до 200 км/час.