NYT: НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения российской спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО не позволит Украине вступить в альянс до завершения российской спецоперации. Об этом сообщает издание New York Times.

В публикации отмечается, что в случае принятия Незалежной в состав НАТО пришлось бы применить пятую статью устава о взаимной обороне всех членов.

- Поскольку Североатлантический альянс придерживается принципа коллективной обороны, крайне маловероятно, что он примет в свои ряды страну, которая сейчас принимает участие в боевых действиях, - считают обозреватели издания Эндрю Крамер и Дэн Билефски.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский завилял, что страна подписывает заявку на вступление в ускоренном порядке в НАТО. По словам Зеленского, он рассчитывает на то, что альянс оперативно рассмотрит данную заявку и примет решение одобрить ее. Зеленский считает, что подобный шаг является крайне необходимым в текущей ситуации.