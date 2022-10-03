Мирошник заявил о необходимости освободить территории "новых регионов" России

Родион Мирошник. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что полное освобождение территории "новых регионов" РФ и демилитаризация Украины является обязательным условием для установления мира в ЛДНР, Херсоне и Запорожье.

Он также отметил, что боевые действия после вхождения "новых регионов" в состав Российской Федерации только активизируются.

- Освобождение оккупированных территорий и демилитаризация противника - обязательное условие установления мира и безопасности на территориях, вошедших в состав России. Запад объявил войну на уничтожение, поэтому чтобы выжить - нужно победить, - рассказал политик ТАСС.

Напомним, 30 сентября российский президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Все эти регионы станут новыми субъектами Российской Федерации.

как писал сайт KP.RU, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель - "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима"