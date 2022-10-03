Полиция попросила СК завести уголовное дело против Собчак за фейки о власти Фото: Борис КУДРЯВОВ

Полиция усмотрела в действиях журналистки Ксении Собчак распространение фейков о госвласти. Сейчас ведомство направило материалы в отношении нее в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что речь идет о фейке "про государственное финансирование фестивалей".

Ранее сайт KP.RU писал, что Ксению Собчак могут признать иноагентом. Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства начал проверку в отношении телеведущей и членов ее команды, выпускающей ютуб-шоу "Осторожно Собчак!".

А в прошлом году телеведущая Ксения Собчак провела три часа на допросе в МВД. Журналистка общалась со следователем в качестве свидетеля по делу о ДТП, которое случилось 9 октября Краснодарском крае - водитель автомобиля, в котором ехала Собчак, врезался в другую машину. В результате один человек погиб, двое пострадали.