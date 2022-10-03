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Политика3 октября 2022 5:46

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

С 6 часов утра по городу выпущено 19 снарядов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинская армия продолжает вести обстрелы Донецка

Украинская армия продолжает вести обстрелы Донецка

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Донецк 155-миллиметровыми снарядами натовского калибра. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в понедельник, 3 октября 2022 года.

Так, с 6 часов утра по московскому времени по Донецку выпущено 19 таких снарядов, большинство из ударов пришлось по Киевскому району города. Сведений о разрушениях и жертвах не приводится.

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине сентября очередной обстрел Донецка Вооруженными силами Украины привел к гибели 13 мирных жителей в Куйбышевском районе. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин. По его словам, снаряды попали в район площади Бакинских комиссаров, где находились люди.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, боевиками было выпущено девять 155-миллиметровых снарядов.