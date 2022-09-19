13 человек погибли при обстреле Куйбышевского районе Донецка Украиной

Украинские военные ударили по площади Бакинских комиссаров в Донецке Фото: REUTERS

Очередной обстрел Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) привел к гибели 13 мирных жителей в Куйбышевском районе. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале в понедельник, 19 сентября 2022 года.

По его словам, снаряды попали в район площади Бакинских комиссаров, где находились люди. Точное число пострадавших уточняется.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, боевиками было выпущено девять 155-миллиметровых снарядов.

Напомним, днем ранее ВСУ вновь ударили по колонии в Еленовке, где содержатся пленные украинские националисты. По данным Штаба территориальной обороны Донецкой народной республики, в результате один пленный погиб, четверо – получили ранения.

Как ранее писал сайт KP.RU, во второй половине августа при очередном обстреле Донецка украинскими боевиками погибли два человека. На улице Челюскинцев в своем автомобиле получил смертельные ранения 51-летний мужчина, а на проспекте Дзержинского – 18-летний молодой человек.