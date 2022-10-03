Попытка наступления ВСУ в Херсонской области провалилась Фото: REUTERS

Украинские войска попытались осуществить наступление вдоль Днепра в направлении Дудчан, но были разгромлены Воздушно-Космическими силами (ВКС) России. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в понедельник, 3 октября 2022 года.

"На Николаевском направлении всё под контролем, несмотря на попытки укронацистами прорвать оборону", - написал Стремоусов в своем телеграм-канале, добавив, что ситуация находится под полным контролем.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на южном направлении несут тяжелые потери, боеприпасов не хватает, а подкреплений нет. Это следует из записи радиоперехвата переговоров военных 5-й мехроты 53-й бригады ВСУ, которая участвовала в попытке наступления на херсонском направлении в сентябре этого года.

Напомним, Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении. По его словам, линия разграничения находится под контролем союзных сил.