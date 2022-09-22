Власти Херсонской области заявили, что ВСУ утратили наступательную способность Фото: REUTERS

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении.

"Украинские нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к Херсонской области, сложив тысячи жизней украинцев, которых насильно загнали в окопы", - сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, линия разграничения находится под контролем союзных сил.

Ранее Стремоусов заявил, что киевскому режиму следует прекратить обстрелы мирного населения Херсонской области с целью сорвать проведение референдума о воссоединении с Россией. Он выразил уверенность, что попытки Украины разрушить региональную инфраструктуру и помешать налаживанию мирной жизни обречены на провал, а "украинские нацисты больше никогда не ступят" на эту землю.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.