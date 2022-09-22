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Политика22 сентября 2022 2:28

Власти Херсонской области заявили, что ВСУ утратили наступательную способность

По словам Стремоусова, линия разграничения находится под контролем союзных сил
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Власти Херсонской области заявили, что ВСУ утратили наступательную способность

Власти Херсонской области заявили, что ВСУ утратили наступательную способность

Фото: REUTERS

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении.

"Украинские нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к Херсонской области, сложив тысячи жизней украинцев, которых насильно загнали в окопы", - сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, линия разграничения находится под контролем союзных сил.

Ранее Стремоусов заявил, что киевскому режиму следует прекратить обстрелы мирного населения Херсонской области с целью сорвать проведение референдума о воссоединении с Россией. Он выразил уверенность, что попытки Украины разрушить региональную инфраструктуру и помешать налаживанию мирной жизни обречены на провал, а "украинские нацисты больше никогда не ступят" на эту землю.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.