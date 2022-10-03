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Наука3 октября 2022 9:35

Лауреатом Нобелевской премии-2022 по физиологии и медицине стал Сванте Паабо

Церемония оглашения проходит в Стокгольме
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сванте Паабо

Сванте Паабо

Фото: REUTERS

Объявлен лауреат Нобелевской премии-2022 по физиологии или медицине. Им стал шведский биолог Сванте Паабо.

Престижная награда присуждена за открытия в области изучения генетических основ эволюции человека.

Напомним, церемония оглашения проходит в Стокгольме. Она продолжится объявлением лауреатов в физике, химии, литературе, премии мира и экономике.

Как ранее писал сайт KP.RU, в прошлом году лауреатами Нобелевской премии по физиологии или медицине стали профессор Калифорнийского университета Дэвид Джулиус и Ардем Патапутьян из американского НИИ Скрипса . Оба – американцы, но один родом из Нью-Йорка, другой – из Бейрута.

Ученые удостоены награды "за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновения". Так говорится в лаконичной формулировке Нобелевского комитета. То есть, за то, что разобрались в истоках и механизмах наших ощущений – приятных и не очень.