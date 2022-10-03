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Политика3 октября 2022 9:01

Кадыров заявил, что трое его сыновей отправятся на самые сложные участки спецоперации

Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению будущих солдат, считает политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Трое сыновей Кадырова отправятся на военную спецоперацию на Украине

Трое сыновей Кадырова отправятся на военную спецоперацию на Украине

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трое сыновей главы Чеченской республики отправятся на военную спецоперацию на Украине и будут находится на самых сложных учатсках линии соприкосновения, заявил Рамзан Кадыров.

"Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения", - написал политик в своем Telegram-канале.

Как считает глава Чечни, несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению будущих солдат. По словам Кадырова, его сыновьям 16, 15 и 14 лет. Военную подготовку они проходят уже с малых лет, отметил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Кадыров заявил, что те россияне, кто уклоняется от призыва в рамках частичной мобилизации, являются трусами и предателями.