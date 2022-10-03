Кадыров заявил, что трое его сыновей отправятся на самые сложные участки спецоперации

Трое сыновей Кадырова отправятся на военную спецоперацию на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трое сыновей главы Чеченской республики отправятся на военную спецоперацию на Украине и будут находится на самых сложных учатсках линии соприкосновения, заявил Рамзан Кадыров.

"Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения", - написал политик в своем Telegram-канале.

Как считает глава Чечни, несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению будущих солдат. По словам Кадырова, его сыновьям 16, 15 и 14 лет. Военную подготовку они проходят уже с малых лет, отметил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Кадыров заявил, что те россияне, кто уклоняется от призыва в рамках частичной мобилизации, являются трусами и предателями.