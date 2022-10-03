Песков ответил на вопрос о сроках восстановления "Северных потоков"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможных сроках восстановления трех ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

По словам официального представителя Кремля, в настоящее время какие-либо сроки отсутствуют, так как в текущих условиях их определить невозможно.

Во-первых, необходимо обследовать место повреждения и определить "размер бедствия". Во-вторых, следует понимать условия международного сотрудничества для организации этого процесса. Ни в первом вопросе, ни во втором сейчас ясности нет, констатировал Дмитрий Песков.

"Не понятно, на какое международное сотрудничество в этой ситуации мы можем рассчитывать, учитывая, такую истерически-антагонистическую позицию всего коллективного Запада в отношении нашей страны", - аргументировал пресс-секретарь президента России.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пришла к выводу, что госсекретарь США Энтони Блинкен открыто признал выгоду Вашингтона от вывода из строя газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", на которых произошла серьезная утечка газа из-за сильных повреждений в водах Дании и Швеции.