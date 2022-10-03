Захарова заявила, что Блинкен рассказал о мотивах США взорвать "Северные потоки"

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен открыто признал, что Вашингтону выгоден вывод из строя газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", на которых произошла серьезная утечка газа из-за сильных повреждений в водах Дании и Швеции. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в понедельник, 3 октября 2022 года.

"Блинкен открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у США и их партнёров по НАТО мотивов для уничтожения газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

В подтверждение своих слов дипломат привела несколько цитат из выступления американского госсекретаря, которое состоялось на брифинге в пятницу, 30 сентября 2022 года.

"Теперь мы являемся ведущим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, помогая компенсировать любые потери Европы в нефти и газе", - заявил тогда Блинкен, добавив, что для Евросоюза это "потрясающая возможность раз и навсегда избавиться от зависимости от российской энергии".

Напомним, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления "Северного потока" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода.

Ранее сообщалось, что ЧП с падением давления на "Северном потоке – 2" произошло в датской ИЭЗ (исключительной экономической зоне) юго-восточнее острова Борнхольм. Соответствующую информацию распространил оператор газопровода - компания Nord Stream 2 AG.

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что падение давления газа в газопроводе "Северный поток – 2" и обеих нитках "Северного потока", предположительно, связано с диверсией.

В Швеции в то же время сообщили о подводных взрывах в районе утечек газа на "Северных потоках".