Британские журналисты назвали Лиз Трасс "ходячим трупом" в политике

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс находится на посту главы правительства всего месяц, но даже за этот небольшой период она сумела уронить свои рейтинги сильнее, чем ее предшественник Борис Джонсон перед своей отставкой.

Так, британский таблоид Mirror уже пришел к выводу, что Трасс в политическом плане стала "ходячим трупом".

"В политическом плане Лиз Трасс - ходячий труп: неизбранный премьер от партии консерваторов без легитимности, авторитета и теперь сторонников", - говорится в публикации.

И подобные совсем не лестные отзывы о деятельности новоявленного премьера можно увидеть едва ли не в каждом издании. Так, в статье Guardian говорится, что за месяц Трасс сделала столько ошибок, что обогнала по их числу многих своих предшественников, а ведь они работали отнюдь не месяц.

На этом фоне один из крупных доноров Консервативной партии, которую представляет Трасс, мультимиллионер Гарет Кварри заявил, что теперь поддерживает их конкурентов – лейбористов. В подтверждение своих слов он направил Лейбористской партии 100 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает Times.

Как ранее писал сайт KP.RU, однопартиец премьер-министра Британии Лиз Трасс предложил вынести ей вотум недоверия в парламенте. Первое письмо с призывом провести голосование по вопросу доверия Трасс было подано в парламентский Комитет 1922. Причиной для недовольства стала представленная программа по борьбе с экономическим кризисом, в основе которой лежит резкое сокращение налогов в стране.