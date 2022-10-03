Банкоматы в Финляндии перестали обслуживать карты UnionPay

Финские банкоматы перестали принимать карты китайской платежной сети из-за россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярные у россиян карты UnionPay больше не обслуживаются финской сетью Nosto, которая была единственной в стране, обслуживающей данную китайскую систему. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснил агентству представитель Nosto Ристо Лепо, решение принято в связи с большим спросом на наличность у россиян.

"В последние недели россияне опустошали банкоматы на восточной границе Финляндии, особенно в юго-восточной части страны, за считанные часы", - уточнил Лепо.

По его словам, представители компании из-за этого попросту не успевали пополнять наличностью свои устройства.

Как ранее писал сайт KP.RU, кредитные организации стран, которые ранее принимали карты "Мир", вслед за турецкими банками перестали работать с российской платежной системой. Как рассказал сотрудник вьетнамского банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, но платежной системы "Мир" в этом списке нет.

В Народном банке Казахстана ("Халык банк") также отказались принимать "Мир". Там пояснили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.