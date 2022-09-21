Банки Вьетнама и Казахстана приостановили прием карт «Мир» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кредитные организации стран, которые ранее принимали карты «Мир», вслед за турецкими банками перестали работать с российской платежной системой, пишут «Известия».

Как рассказал сотрудник вьетнамского банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежной системы «Мир» в этом списке нет.

В Народном банке Казахстана («Халык банк») также отказались принимать «Мир». Там пояснили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

Ранее в МИД РФ сообщили о том, что в настоящее время Москва активно ведет переговоры со странами Ближнего Востока по поводу возможности использования карт отечественной платежной системы "Мир" на их территории. Прежде всего, договориться о работе с картами "Мир" планируется наиболее популярными среди российских туристов и бизнесменов ближневосточными государствами.

До этого в Ростуризме официально сообщили о том, что ведомство ведет активные переговоры о возможности приема карт "Мир" сразу с семью новыми странами, однако окончательные договоренности по этому поводу пока не достигнуты. По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, речь идет о популярных у туристов направлениях, в том числе в Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на Ближнем Восток