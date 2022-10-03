Канцлер Австрии заявил, что система предоставления убежищ Евросоюза потерпела крах Фото: REUTERS

Система предоставления убежища в Евроосоюзе оказалась несостоятельной и потерпела крах, считает канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Австрия сейчас под большой нагрузкой из-за нелегальной миграции. Наш солидарный европейский вклад непропорционально велик. Политика предоставления убежищ провалилась. До сих пор не была организована сильная защита внешних границ ЕС, реальность этой проблемы игнорируется», – заявил политик в интервью газете Kronen Zeitung.

Как считает канцлер Австрии, ЕС должен разработать новую систему предоставления убежищ, а также поменять миграционную политику. Стоит отметить, что с января по август этого года Австрия зарегистрировала более 56 тысяч заявлений на предоставление убежища, и это на 195% больше, чем за тот же период в 2021 году.

Как писал сайт KP.RU, ранее Нехаммер призвал Евросоюз не позволять президенту России Владимиру Путину определять цены на электроэнергию.