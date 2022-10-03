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В мире3 октября 2022 11:56

Канцлер Австрии заявил, что система предоставления убежищ Евросоюза потерпела крах

ЕС должен разработать новую систему предоставления убежищ, а также поменять миграционную политику, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Канцлер Австрии заявил, что система предоставления убежищ Евросоюза потерпела крах

Канцлер Австрии заявил, что система предоставления убежищ Евросоюза потерпела крах

Фото: REUTERS

Система предоставления убежища в Евроосоюзе оказалась несостоятельной и потерпела крах, считает канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Австрия сейчас под большой нагрузкой из-за нелегальной миграции. Наш солидарный европейский вклад непропорционально велик. Политика предоставления убежищ провалилась. До сих пор не была организована сильная защита внешних границ ЕС, реальность этой проблемы игнорируется», – заявил политик в интервью газете Kronen Zeitung.

Как считает канцлер Австрии, ЕС должен разработать новую систему предоставления убежищ, а также поменять миграционную политику. Стоит отметить, что с января по август этого года Австрия зарегистрировала более 56 тысяч заявлений на предоставление убежища, и это на 195% больше, чем за тот же период в 2021 году.

Как писал сайт KP.RU, ранее Нехаммер призвал Евросоюз не позволять президенту России Владимиру Путину определять цены на электроэнергию.