Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова объявлена в розыск

МВД России официально объявило в розыск бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову. Фото: REUTERS

Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая обвиняется в распространении фейков о российской армии, объявили в федеральный розыск. Карточка с ее данными уже появилась в розыскной базе МВД РФ.

Местонахождение Овсянниковой в настоящее время неизвестно.

Ранее бывший муж экс-редактора Первого канала Игорь Овсянников сообщил журналистам, что его бывшая жена сбежала из-за под домашнего ареста и скрылась в неизвестном направлении. По его словам, Овсянникова сбежала вместе с их общей 11-летней дочерью.

Экс-супруг журналистки отмечает, что Овсянникова якобы планировала уехать за границу, чтобы скрыться там от российского правосудия, однако удалось ли ей в итоге осуществить свой план, он не знает.

Ранее Овсянникова привлекалась к административной ответственности за высказывания об СВО и действиях российской армии. Так, 28 июля 2022 года Мещанский районный суд города Москвы оштрафовал Овсянникову на 50 тысяч рублей по статье КоАП РФ о дискредитации Вооружённых сил России. В итоге в отношении экс-редактора Первого канала было возбуждено уголовное дело из-за ее многочисленных заявлений с критикой проводимой Россией на территории Украины специальной военной операции.