Президент Сербии предрек ухудшение экономики в Центральной и Восточной Европе из-за газа

Премьер-министр Венгрии Орбан, канцлер Австрии Нехаммер и президент Сербии Вучич на пресс-конференции в Будапеште. Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич заявил о предстоящем ухудшение ситуации в экономике Восточной и Центральной Европы из-за повышения цен на энергоносители, а конкретно на газа. В Будапеште Вучич выступил на конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьером Венгрии Виктором Орбаном, посвященной миграционному кризису и энергетике.

"Я сегодня сказал Виктору и Карлу – все, что мы в последние десять лет сделали правильно, подняли страну, снова индустриализовали, а у нас будет свыше 3 миллиардов торгового оборота с Венгрией, почти два миллиарда с Австрией... Мы изменили страну, и все, что мы сделали, может пропасть за шесть месяцев. Не по нашей вине, не по австрийской, не по венгерской, ничьей", - заявил Вучич.

Основным вопросом, по его словам, в оплате счетов. Государство не имеет субсидий для погашения задолженностей в компаниях, а предприятия самостоятельно не в состоянии платить по счетам. Как итог: "в регионе будут закрываться торговые центры в других странах, потому что люди не смогут оплатить счета за электричество", - указал сербский лидер.

"Ситуация сейчас очень плохая и будет еще хуже", - подчеркнул Вучич, добавив, что Сербия, Венгрия и Австрия будут оказывать помощь друг другу.

Не так давно глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обозначил основные причины серьезной рецессии экономики Европы. По его мнению, причина в антироссийских санкциях, которые “бьют сильнее” по экономике ЕС, нежели по России.