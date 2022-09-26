МИД Венгрии заявил, что ЕС страдает от антироссийских санкций значительно сильнее, чем Россия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антироссийские санкции привели к рецессии экономики Европы, нанеся ей значительно больший вред, чем России. Соответствующее заявление сделал глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.

"До небес взлетели европейская инфляция, коммунальные расходы, цены на природный газ и продукты питания, и всё это из-за санкций, а экономика континента оказалась в рецессии", - аргументировал Сийярто.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские экономисты спрогнозировали, что Соединенные Штаты могут получить выгоду от рецессии в Европейском союзе, где сейчас испытывают нехватку российского газа. При этом, по мнению специалистов, худшим сценарием для США будет отказ России от экспорта нефти, что может произойти при введении потолка цен на топливо.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкционные меры Европейского союза в отношении России останутся в силе до тех пор, пока российская экономика не будет "разорвана".