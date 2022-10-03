Швейцария отказала Зеленскому в просьбе передать замороженные российские активы Украине Фото: REUTERS

Власти Швейцарии не поддерживают идею президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных российских активов, рассказал пресс-секретарь швейцарского Министерства экономики Фабиан Майенфиш.

«Для правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использование их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины», – передает его словам РИА Новости.

Как писал сайт KP.RU, украинский президент предложил властям и чиновникам Швейцарии заблокировать российские активы и как можно скорее передать их Киеву. Такую идею Зеленский высказал в ходе общения по видеосвязи с университетским сообществом, политиками и общественными деятелями Швейцарии.

Ранее Зеленский уже неоднократно обращался к руководству западных государств, которые заблокировали и арестовали различные активы России. Он предлагал как можно скорее конфисковать данные российские активы и немедленно направить их Украине. Однако пока ни одно западное государство на подобный шаг не пришло и к данному предложению Зеленского не прислушалось.