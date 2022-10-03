Глава МИД Турции призвал к скорейшей выработке дорожной карты по выборам в Ливии

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Хосейном Амир-Абдоллахианом, министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и спецпредставителем ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Нью-Йорке Фото: REUTERS

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам состоявшихся в Триполи переговоров в эфире канала TRT заявил, что необходимо в кратчайшие сроки разработать карту по всеобщим выборам в Ливии.

"Необходимо в кратчайшие сроки выработать дорожную карту по выборам и провести их на законной основе. Сами выборы должны быть прозрачными и демократическими, а их результаты признаны всеми сторонами", - сказал Чавушоглу.

По его словам, Турция поддерживает работы, направленные на проведение всеобщих выборов в Ливии, потому что они чрезвычайно важны с точки зрения обеспечения в стране стабильности.

По поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана сегодня, 3 октября, турецкая делегация во главе с представителем МИД провела переговоры в Ливии. В обсуждениях принимали участие министерство обороны, энергетики и торговли Турции.

Не так давно замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов анонсировал возобновление работы российского посольства в Ливии. По его словам, представительство начнет свою работу в ближайшее время. Осталось решить организационные вопросы с размещением в Триполи.