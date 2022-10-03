Минфин намерен продлить мораторий на штрафы за валютные нарушения

Банкноты бразильского реала и доллара США в пункте обмена валюты в Рио-де-Жанейро. Фото: REUTERS

Минфин РФ намерен продлить до конца 2023 года действие моратория на штрафы за валютные нарушения, сообщил в интервью RTVI директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.

"Сейчас разрешено не репатриировать валютную выручку - в этом смысле регулирование стало даже более либеральным, чем было до ужесточения санкций. До конца года введен мораторий на привлечение к ответственности за валютные нарушения. Минфин выступает за то, чтобы продлить его на следующий год", - сказал Чебесков.

Закон о моратории на преследование нарушений определенных валютных норм был принят летом 2022 года. Он охватывал все правоотношения, возникшие с 23 февраля по 31 декабря 2022 года. По словам Чебескова, эта норма была введена в качестве регулятора валютной парадигмы, которая должна привести рынок в более или менее сбалансированное состояние.

"Раньше мы жили в русле постоянной либерализации валютного контроля и плавающего курса рубля. Но когда на страну наложены такие санкции, прежний подход к валютному регулированию просто невозможен", - пояснил он.

Чебесков также отметил, что бизнес отошел от офшорных переводов за рубеж из-за высокой доли риска и направил во внутренние холдинговые компании в России.

Тем временем по параллельному импорту в Россию ввезли товара на 9 млрд долларов. Альтернативный ввоз продукции, покинувшей рынок, еще одна мера по стабилизации экономики в условиях санкционного давления.