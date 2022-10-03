В ООН заявили, что США продолжают придерживаться принципа о недопустимости ядерной войны

Совет Безопасности ООН собирается по просьбе России для обсуждения «Северного потока» в Нью-Йорке Фото: REUTERS

США придерживаются принципа недопустимости ядерной войны и стараются исключают из возможных сценариев многосторонней гонки вооружений. Об этом заявила на заседании Первого комитета ГА ООН замгоссекретаря Бонни Дженкин.

"Третьего января КНР, Франция, РФ, Великобритания и США подтвердили принцип о том, что ядерная война не может быть выиграна и не должна никогда быть развязана. США придерживаются этого принципа", - напомнила Дженкинс.

Она заявляет, что США всегда стремятся к дипломатическому подходу, желая избежать конфликта. Приоритетами Вашингтона остается "укрепление стратегической стабильности, повышение взаимного понимания, укрепление взаимного доверия, а также недопущения гонки вооружений”. По ее словам “гонка” может подвергнуть не только страны “ядерной пятерки”, но и целый мир огромной опасности.

3 января 2022 года лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Главы стран "ядерной пятерки" заявили о взаимоуважении интересов друг друга.

Американская пресса при этом считает, что единственный способ предотвратить полное поражение Украины без ядерного конфликта для Запада – это мирное соглашение между Москвой и Киевом, чему должен способствовать президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.