Экс-посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что ни один украинец не купит Теслу после слов Маска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ни один украинец не купит автомобили компании Tesla после слов Илона Маска о Крыме.

"Единственное последствие (мирного плана Маска. — Прим. ред.) состоит в том, что теперь ни один украинец никогда не купит гребаную Теслу-хлам. Так что удачи", — написал он в социальных сетях.

Кроме того, Мельник нецензурно обругал американского предпринимателя за предложенный им план.

Напомним, американский бизнесмен Илон Маск поделился в своем Twitter видением урегулирования конфликта между Украиной и Россией. К условиям мирного урегулирования Маск относит сохранение Крыма “формальной частью России”, "как это было до ошибки Хрущева".

16 марта 2014 года прошел референдум о присоединении Крыма к России, на котором более 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали «да» вхождению в РФ. Крым получил энергетическую, транспортную, продовольственную независимость от Украины, которая все годы «незалежности» держала полуостров на голодном пайке. Крупнейшим инфраструктурным проектом для России в 21 веке стал Крымский мост.