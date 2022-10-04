Байден заявил, что США введут новые санкции против Ирана Фото: REUTERS

Президент Соединенных штатов Джозеф Байден заявил, что Вашингтон на этой неделе введет новые санкции против иранских официальных лиц, которых Вашингтон считает причастными к насилию в отношении протестующих в стране.

"Я остаюсь серьезно обеспокоен сообщениями об усиливающемся насильственном подавлении мирных протестов в Иране, в том числе направленном против студентов и женщин, которые требуют равных прав и уважения человеческого достоинства. Соединенные Штаты также привлекают к ответственности иранских официальных лиц и организации, такие как полиция нравов, которые несут ответственность за применение насилия для подавления гражданского общества", - приводит ТАСС заявление американского лидера.

По словам главы Белого дома, США продолжат "привлекать к ответственности официальных лиц Ирана и поддерживать право жителей Ирана мирно протестовать".

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что ставка Соединенных Штатов на санкционную политику не работает, а только сближает те страны, которые находятся в рамках таких ограничительных мер со стороны Вашингтона. Он добавил, что подобный подход американской стороны не сработает.

Кстати, против Ирана за 40 лет ввели 3,6 тысяч санкций, против Сирии с 2011 года — 2,6 тысяч санкций. А, например, против такого, казалось бы, мирового «изгоя» как Северная Корея — за все время ввели чуть более 2 тысяч ограничений. «Комсомолка» вспоминала, как вводили рестрикции против «врагов Америки» и к чему они привели.