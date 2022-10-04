Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Фото: REUTERS

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом во вторник, 4 октября, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

В Японии сработала экстренная система предупреждения из-за запуска ракеты КНДР. Жителей северных районов Японии призвали к эвакуации внутрь зданий или под землю из-за запуска ракеты КНДР.

Сообщалось, что траектория ракеты КНДР может пролегать над северной частью Японии. Позже стало известно, что ракета пролетела над территорией Японии в сторону Тихого океана

До этого сообщалось, что в начале 2022 года военные Корейской народно-демократической республики выпустили баллистическую ракету в направлении Японского моря. Запуск ракеты был произведен из района аэропорта Сунан в Пхеньяне.

Также в марте этого года КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты. После инцидента при канцелярии премьера Японии в связи с возможным пуском ракеты КНДР создан экстренный штаб создан.

Всего с начала года с Пхеньян провел уже более десятка испытаний вооружений, в том числе пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ) и новой тактической системы для ядерного оружия.