Американский разведчик Остин рассказал, что США передают информацию о позициях российских войск Украине Фото: REUTERS

Американский эксперт-разведчик Грег Остин заявил, что США следят за российскими позициями и передают эту информацию Украине.

"Я уверен, что происходит обмен большим количеством информации. Несомненно, что США очень подробно следят за российскими позициями и регулярно передают эти данные Украине", — поделился разведчик в интервью с изданием Spiegel.

Остин утверждает, что секретную информацию Киеву также предоставляют страны Балтии, Польша и Великобритания.

Ранее газета Zeit со ссылкой на неназванные источники заявила, что Федеральная разведывательная служба Германии передаёт украинским властям данные, касающиеся передвижения российских войск на территории Украины, но с задержкой в несколько дней.

Слухи о том, что разведслужбы США плотно "крышуют" минобороны, Генштаб вооруженных сил и Службу безпеки Украины (СБУ) ходят давным-давно. Киев и Вашингтон упорно и категорически отрицали это. Хотя уже не раз даже в Верховной раде поднимался вопрос о недопустимости такой ситуации. Некоторые депутаты с документами в руках рассказывали о постыдных фактах такой "интеграции" и требовали возбудить уголовные дела. Примеры приводились убийственные.