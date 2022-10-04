Власти КНДР поддержали результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России Фото: REUTERS

Власти КНДР поддержали результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России, сообщает ЦТАК со ссылкой на МИД народной республики.

"Мы уважаем волю жителей, которые желали воссоединиться с Россией, и поддерживаем позицию правительства России по поводу того, чтобы сделать эти регионы частью страны <...> Референдумы были проведены в соответствии с Уставом ООН, в котором закреплены принципы равноправия людей и их право на самоопределение, в соответствии с легитимными процедурами, которые позволили отразить волю жителей двух республик и двух областей", - заявил глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.

По словам дипломата, стремясь сохранить однополярный мир, США "злоупотребляют Советом Безопасности ООН", вмешиваются во внутренние дела независимых стран и посягают на их права.

Ранее стали известны результаты голосования на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России. Явка на референдумах превысила даже самые смелые прогнозы.

Как писал сайт KP.RU, Конституционный суд постановил - вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России не противоречит основному закону страны. Это обязательная процедура, которая проходит, когда к нам хочет присоединиться тот или иной регион. Четыре аналогичных Постановления (для каждой из новых территорий) опубликованы на портале правовой информации и в прессе. Это огромный 30-страничный документ, где объясняется буквально все: по какому праву мы принимаем новую территорию, на каком основании, почему было принято такое решение и даже когда на новых землях начнут полноценно действовать российские законы.

Мы выбрали для вас главное, что нужно знать о решении Конституционного суда.