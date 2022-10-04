NYT: авария на «Северных потоках» может повлиять на желание европейцев помогать Украине Фото: REUTERS

Профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент заявил, что взрывы на "Северных потоках" угрожают сломить решимость европейцев помогать Украине.

"В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем нашим благополучием для боевых действий. Люди обвиняют санкции (против России. — Прим. ред.) в росте цен на энергоносители. Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твердой", — сказал он в интервью New York Times.

Газета также приводит мнение неназванных официальных лиц и аналитиков, которые считают, что инцидент может снизить поддержку ограничительных мер в отношении Москвы.

Таких прецедентов в экономической истории не было. Одновременный взрыв сразу на трех нитках крупнейших газопроводов – случай небывалый. Ответить на ключевой вопрос: кто же и каким образом организовал взрывы на трех нитках газопроводов «Северного потока» – работа следователей и оперативных комиссий. Попробуем понять, кто выиграл, а кто проиграл от этой диверсии.

Напомним, сейчас обнаружены четыре утечки — по две на каждом газопроводе. Взрывы, по данным сейсморегистраторов, произошли в ночь на 26 сентября. Эксперт Юшков в беседе с "Комсомольской правдой" заявил, что последние мосты между Россией и Европой рухнули после диверсии на «Северных потоках».