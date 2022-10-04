В Госдуме предложили платить приютам за передержку животных мобилизованных

Домашним питомцам мобилизованных хотят обеспечить бесплатную передержку в приюте Фото: REUTERS

Региональные власти должны обеспечить достойные условия жизни домашним животным, которые остаются одни после отъезда хозяина добровольцем или по мобилизации. Об этом заявил в беседе с РИА Новости первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Он выразил мнение, что наиболее оптимальный вариант помощи в данном случае – это выделение дополнительных средств приютам, которые возьмут этих животных на передержку.

"Мы предложили, чтобы региональные власти направляли средства зоогостиницам, приютам, волонтерским организациям, которые помогли бы обеспечить этим животным передержку, то есть нормальные условия существования", - аргументировал народный избранник.

По его словам, инициатива уже реализована в некоторых регионах, которые выделяют приютам корма и оказывают иную помощь.

Как ранее писал сайт KP.RU, Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтении поправки вице-спикера Сергея Неверова и главы комитета по ЖКХ Сергея Пахомова об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные коммунальные платежи.

Согласно данному законопроекту, россиян, заключивших контракт о прохождении военной службы по мобилизации, и членов их семей до прекращения действия указанного контракта необходимо будет освобождать от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги.