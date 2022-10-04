Аналитик Антонов рекомендовал обменять доллары и евро на юани

Хранение сбережений в долларах связано с высокими рисками Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На фоне антироссийских санкций наблюдается ослабление доллара и евро. Инвесторы могут очень долго ждать падения курса рубля, чтобы продать эти валюты, но лучше все-таки обменять их на юань. Об этом заявил агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

"Ждать можно очень долго, поскольку импорт увеличивается медленно, а рыночные механизмы на валютном рынке не работают", - аргументировал Антонов.

Особенно осторожными следует быть с долларами, поскольку Мосбиржа может прекратить торговлю валютой недружественных стран. Поэтому от активов в американской валюте лучше заблаговременно избавиться, заключил аналитик.

Антонов также добавил, что сейчас наилучшим инвестиционным инструментом является рубль.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце сентября кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев дал совет россиянам, у которых есть сбережения в долларах. По словам эксперта, сейчас не стоит принимать никаких поспешных решений, поскольку "хуже не будет".

При этом Беляев добавил, что не нужно надеяться, что курс доллара по отношению к рублю в скором будущем возрастет.