Антон Зейлингер Фото: REUTERS

Объявлен лауреат Нобелевской премии-2022 по физике. Им стали француз Ален Аспект, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер.

Престижная награда присуждена за "эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике".

Напомним, церемония оглашения проходит в Стокгольме. Она продолжится объявлением лауреатов в химии, литературе, премии мира и экономике.

Как ранее писал сайт KP.RU, в 2021 году лауреатами Нобелевской премии по физике стали ученые, внесшие вклад в развитие метеорологии - американец японского происхождения Сюкуро Манабе из Принстонского университета, немец Клаус Хассельман из Института метеорологии имени Макса Планка и итальянец Джорджио Паризи из Университтета Сапиенца.

Из формулировки Нобелевского комитета следует, что американец и немец отмечены "за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежное предсказание глобального потепления". А итальянец - "за открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах разного масштаба - от атомного до планетарного".