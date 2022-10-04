В Казахстан въехали порядка 200 тысяч россиян с 21 сентября 2022

Поток россиян в Казахстан превышает число выезжающих в обратном направлении Фото: Валерий БУТАЕВ

Около 200 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября 2022 года. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов во вторник, 4 октября.

Глава министерства внутренних дел республики также обратил внимание, что поток выезжающих с казахской территории граждан России на четверть меньше – 147 тысяч человек.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении провести переговоры с Москвой по вопросу увеличения числа россиян, пребывающих в республику.

По его словам, гражданам России, уехавшим в соседнее государство, окажут помощь, но без всяких преференций.

Напомним, что россиянам для въезда в Казахстан виза не требуется. Гражданам РФ без оформления вида на жительство можно находиться на территории этого государства до трех месяцев.