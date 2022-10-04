Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Путиным Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», – сказано в документе, опубликованном на сайте офиса украинского лидера.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский на заседании ООН заявил, что если Россия признает результаты референдумов, то ему с Путиным «больше не о чем разговаривать».

В ходе видеообращения глава Украины также призвал Совбез всемирной организации обеспечить Киеву коллективные гарантии безопасности.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, президент Украины уже давно решил отказаться от переговоров с Россией.